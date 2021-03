Anvisa libera Remdesivir para tratar Covid e dá registro definitivo para vacina de Oxford

Antônio de Jesus Alves, de 28 anos, foi vítima de um roubo e foi ferido com um tiro no peito na noite desta quinta-feira, 11, na rua Cunha Matos, no bairro Cidade Nova, na Gameleira em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Antônio estava bebendo com uma amiga próximo a rotatória da gameleira. O casal foi surpreendido por um bandido que subtraiu os celulares, carteiras e uma geleira de cerveja.

A mulher relatou a reportagem que no momento do roubo, o criminoso fez ela jogar toda a cerveja fora. A vítima relatou que o assaltante não satisfeito, olhou para Antônio e disse que “não gostava e tinha raiva de homossexual”, em seguida, efetuou um tiro que atingiu o peito do jovem. O criminoso fugiu do local em uma motocicleta.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao ferido e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local, colheram as características da moto e do autor do crime e fizeram patrulhamento na região, mas o criminoso não foi preso. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).