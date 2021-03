Acre prevê lucrar R$ 10 milhões ao ano com concessão da floresta do Gregório

O Banco da Amazônia (BASA) promove o encontro com as governanças dos nove estados da Amazônia Legal para a assinatura do Protocolo de Intenções com o objetivo de aplicar na totalidade o plano de aplicação de recursos de fomento e da carteira comercial da instituição. Durante a reunião, será firmado o compromisso do BASA em destinar mais de R$ 470 milhões para economia do estado do Acre. O protocolo será assinado na próxima quarta-feira, dia 17 de março.

Segundo o Superintendente do Banco da Amazônia no Estado, José Luiz Lima, no ano de 2020, houve uma grande disponibilidade de crédito para todos os setores e conseguiram bater um recorde de aplicação. Para este 2021, a expectativa é superar o ano anterior e apoiar cada vez mais os setores produtivos do Acre.

“Em 2020, a grande parte dos recursos foram aplicados nos setores de agronegócio e micro e pequenas empresas. Para este ano, nossa expectativa é crescer no montante aplicado, continuar apoiando todos os setores do Estado e crescer nossa participação principalmente no crédito rural com o uso do crédito digital”, afirmou José Luiz.