Fecomércio doa 5 mil cestas básicas, água mineral e kits de limpeza para 7 municípios

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, entregou nesta quinta-feira, 11, em Sena Madureira, 600 cestas básicas, 600 fardos de água mineral e 500 kits de limpeza. O objetivo é minimizar o sofrimento das famílias atingidas pelas enchentes que assolaram o município.

Desde o início da pandemia no Estado o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC vem atendendo aos mais necessitados com doações de cestas básicas e refeições. Aos desabrigados pelas enchentes dos rios acreanos já entregaram mais de 50 mil refeições em abrigos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, garantiu um total de 5 mil cestas básicas, 4 mil fardos de água mineral e 4 mil kits de limpeza que foram entregues às prefeituras para distribuição.

O Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social de Sena Madureira, Daniel Herculano, explicou que esta foi a maior enchente que atingiu a cidade e que a maioria das famílias afetadas são pessoas carentes. “Graças a Deus a mão amiga da Fecomércio tem chegado a Sena Madureira”.

A coordenadora do Programa Mesa Brasil do Sesc Acre, Marizete Melo, explicou que a solidariedade do Sistema Fecomércio está levando esperança às famílias necessitadas sempre que possível. “Estamos com essas ações desde o início da pandemia, levando doações a quem necessita e com as enchentes esse trabalho só se intensificou”.

Os empresários do Estado, em anos anteriores contribuíram com as campanhas humanitárias realizadas pelo Sistema, mas por esses terem sido atingidos pela crise que enfrenta o Acre, os recursos foram viabilizados através da Fecomércio de outros Estados.

A ação contou com a parceria do 7º BEC, Prefeituras dos municípios atendidos e Governo do Estado e atenderá os municípios de Sena Madureira, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.