Mulheres da Indústria e FIEAC entregam donativos aos atingidos pela alagação 

Doação foi recebida pela vice-prefeita e secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marfisa Galvão, no abrigo público instalado no Parque de Exposições

Kits de higiene pessoal feminina, fraldas descartáveis, leite em pó, roupas e alimentos. Estes foram alguns dos produtos doados na tarde de terça-feira, 9 de março, pelo Grupo Mulheres da Indústria e pela FIEAC para famílias atingidas pela alagação em Rio Branco. Os itens foram recebidos pela vice-prefeita da capital e secretária Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Marfisa Galvão, no abrigo público instalado no Parque de Exposições.

Participaram da entrega o vice-presidente da FIEAC, João Paulo Pereira, as representantes do Grupo Mulheres da Indústria, Zu Oliveira e Aryanny Cadaxo, e integrantes do Gabinete da Primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli. “Ficamos muito felizes com essa grande mobilização do setor industrial, que realizou mais essa entrega em prol das famílias que foram afetadas pelas enchentes. Atualmente, estamos prestando assistência a pelo menos 210 pessoas que estão nos abrigos e toda ajuda é muito bem-vinda”, destacou Marfisa Galvão.

O vice-presidente da FIEAC, João Paulo Pereira, ressaltou que o setor segue mobilizado, por meio da campanha Indústria Solidária, para ajudar famílias atingidas pelas enchentes na capital e no interior do estado. “O presidente José Adriano tem mobilizado a indústria e buscado um grande apoio até mesmo fora do Acre para minimizar o sofrimento da nossa população”, acrescentou.

Segundo Zu Oliveira, a mobilização das mulheres, liderada pela empresária Raimundinha Holanda, realizou todo o trabalho de arrecadação dos produtos e montagens do kit com muito carinho. Já Aryanny Cadaxo disse que era uma honra somar esforços com a FIEAC e as mulheres da indústria em prol das famílias que vivem dias extremamente difíceis.

Indústria Solidária

Empresários industriais acreanos e de outros estados estão colaborando com a campanha Indústria Solidária, proposta pela Federação das Indústrias do Acre (FIEAC) e sindicatos indústrias, com o objetivo para ajudar as famílias que foram atingidas pelas cheias dos rios em todo o estado. A iniciativa vem obtendo importantes adesões e contribuições.

Um importante apoio a este movimento foi a ação do grupo Mulheres da Indústria, que mantém parceria com o Gabinete da primeira-dama do Acre, Ana Paula Cameli, e em mais uma relevante ação solidária, mobilizou essa ajuda significativa que arrecadou diversos donativos.

Assessoria FIEAC