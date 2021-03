Servidores do estado iniciam ciclo de palestras online sobre pandemia nesta quarta (10)

A Polícia Civil do Acre (PC/AC), através do Grupo de Enfrentamento aos Crimes Contra a Ordem Tributária (GECOT) em ação conjunta com o Instituto de Defesa Animal e Florestal (IDAF) desencadearam na manhã desta segunda, 9, a 2º fase da “Operação Fake Bois”.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em alvos em Rio Branco, em Senador Guiomard e Capixaba (AC). A ação policial contou com mais de cinquenta policiais.

Os mandados foram cumpridos tanto na zona urbana como em áreas rurais. O objetivo desta segunda fase da operação é a colheita de provas que demonstram a forma de atuação do grupo criminoso que atua com ilícitos tributários no ramo da agropecuária.

Durante o cumprimento de mandados as equipes puderam apreender três armas de fogo, munições e recolher vasto material documental que será remetido à análise pericial para identificar elementos comprobatórios que irão subsidiar o inquérito policial.

A primeira fase da Operação “Fake Bois” foi deflagrada no dia 26 Fevereiro onde foi possível identificar pessoas que fraudavam o sistema de Guia de Transporte de Animais (GTA) desmantelado esquema de corrupção de emissão do documento de transporte de animais que é obrigatório.

Na ocasião, foi preso um ex-servidor do Instituto de Defesa Agroflorestal do Acre (Idaf) que cometia crimes na área da agropecuária no Estado do Acre. A prisão aconteceu no bairro Cerâmica, em Rio Branco.

De acordo com o delegado Pedro Resende, o ex-servidor fazia inserções falsas de dados de bovinos inexistentes no sistema do Idaf.

“Foi constatado pelo próprio órgão que existiam 135 inserções falsas nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021, informações perniciosas, uma vez que inseridas as informações de bovino no sistema a finalidade era legalizar furtos de gados, oriundos de outras regiões e outras fraudes, como retirar multas de pecuaristas. As investigações continuam e há indícios que o ex-servidor recebia vantagens financeiras, disse Resende.

