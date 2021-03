Prefeitura informa três unidades de saúde onde população pode fazer teste da Covid-19

Policiais Militares do 3° Batalhão com o apoio do Tático, prenderam no final da tarde desta segunda-feira, 8, um mototaxista e um passageiro pelo crime de tráfico de drogas. As prisões e apreensões de entorpecentes aconteceu no km 8, da Rodovia AC-10, Estrada de Porto Acre, na zona rural de Rio Branco.

As guarnições policiais estavam fazendo abordagem em motos, quando avistaram o mototaxista e o passageiro em fundada suspeita. Foi feito a abordagem e os policiais encontraram na mochila do passageiro 216 trouxinhas de cocaína, 371 tabletes de maconha, celulares e uma quantia R$ 749,00 reais em espécie.

Os policiais relataram a reportagem do ac24horas que inicialmente o mototaxista negou envolvimento com o tráfico de drogas, chegando a dizer que estava trabalhando e que apenas fez a corrida para o cliente, mas o celular do motaxista tocou e os policiais atenderam a ligação, aonde um cliente solicitava drogas ao motaxista.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o mototaxista e o passageiro foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.