Comissões da Aleac não são criadas e projetos de leis e vetos se acumulam na casa

Com os trabalhos legislativos iniciados desde o dia 1º de fevereiro, a Assembleia Legislativa do Acre em pouco mais de 30 dias produziu apenas discursos sem resolução prática com foco apenas em aprovação de requerimentos. Isso ocorre devido os deputados não chegarem a um consenso com relação a criação das novas comissões, responsáveis por analisar as propostas de autoria do executivo e de parlamentares. Com a não criação das comissões, dezenas de projetos de leis, vetos do governador Gladson Cameli e até mesmo o pedido de revogação da lei que livrava magistrados de devolver dinheiro recebido ilegalmente estão parados na casa.

A Assembleia é composta por 12 comissões, sendo que as mais importantes e disputadas são a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Orçamento e Finanças (COF). O ac24horas apurou que quando a atual mesa diretora foi reeleita, existia um acordo para que os atuais membros das comissões fossem reconduzidos, o que não ocorreu devido a alguns blocos terem sido extintos, como foi o caso do Bloco Unidos pelo Acre (Bupac) encabeçado pelo ex-líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressistas).

Como houve uma nova composição, com a escolha do deputado Pedro Longo (PV) como novo líder do governo, a base de apoio à Cameli no legislativo tenta dominar a maioria das comissões. No biênio passado, das 12 comissões, o governo ficou com influência em 10 e busca manter o mesmo número.

Por outro lado, existe um movimento tentando tirar alguns deputados de algumas comissões, como é o caso de Edvaldo Magalhães (PCdoB), que preside a Comissão de Serviço Público e também é membro da Comissão de Orçamento e Finanças. Membros da base do governo estariam se articulando para retirar o parlamentar comunista dessas comissões devido ele ter dado “dor de cabeça”, convocando secretários a se explicar e também a trazer à tona problemas como a questão dos empréstimos da Avancard.

A expectativa é que as tratativas em torno das comissões cheguem ao fim nesta semana e na próxima terça-feira, 16, já sejam instaladas para análise dos projetos.