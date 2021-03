Acre tem 65 novos casos e mais 5 mortes por Covid-19

Após semanas registrando alto número de novos casos de infecção de Covid-19 diariamente, o Acre confirmou nesta terça-feira, 9, mais 65 casos de infecção por coronavírus, sendo 5 casos confirmados por exame de RT-PCR e 60 testes rápidos. O número de infectados saltou de 60.656 para 60.721 nas últimas 24 horas.

De acordo com a secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), mais 5 notificações de óbitos foram registradas nesta terça, sendo 4 do sexo masculino e uma do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.071 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 164.282 notificações de contaminação pela doença, sendo que 103.116 casos foram descartados e 445 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 51.662 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 357 pessoas seguem internadas.

A Sesacre informou ainda que o óbito M.G.S., de Sena Madureira, incluído no boletim do último sábado, 6, já havia sido notificado no dia 2 de março, e que por essa razão foi reduzido um óbito referente ao município de Sena Madureira.