MPF ajuíza ação para garantir alimentação a migrantes no Acre

Levantamento inédito realizado pelo Grupo de Eletricidade Atmosférica (ELAT) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com dados de raios de outubro de 2011 a outubro de 2020, aponta os dias com maior número de raios em cada município brasileiro no período e também os maiores valores de raios registrados nas 26 capitais brasileiras em apenas um dia.

Os dias com maior número de raios nos diferentes municípios, em sua maioria, ocorreram na primavera e no verão, as estações do ano em que as descargas atmosféricas causam mais mortes e prejuízos no Brasil.

O recorde de municípios ficou por conta de Cáceres, no Mato Grosso, sendo o município do país que registrou o maior número de raios, contabilizando 131.515 raios em um único dia na primavera de 2018.

Entre os principais resultados desse levantamento, no período estudado, o verão de 2020 teve alguns recordes entre as capitais: Porto Velho, capital de Rondônia, registrou o maior número de raios em um dia, com 44.575 raios, no dia 25 de janeiro de 2020, seguidos de Rio Branco, capital do Acre, com 30.010 raios, no dia 28 de janeiro de 2020.

A cidade do Rio de Janeiro é a única das capitais que também é o município com maior número de raios em um dia no estado, foram 4.003 raios, no verão de 2015, em 15 de fevereiro.