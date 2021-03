Deputados visitam hospitais no Juruá em missão contra a Covid-19

A prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Universidade Federal do Acre (Ufac) firmaram um termo de doação de mais de 13 mil itens de limpeza, na manhã desta quinta-feira, 04. A reitora da Ufac Guida Aquino, cumpriu agenda no município, onde realizou uma visita institucional ao prefeito Zequinha Lima, e juntos assinaram o termo. As doações serão realizadas para a Campanha Juruá Solidário, para atender as pessoas afetas pela cheia histórica do Rio Juruá, com produtos de limpeza, água mineral e álcool em gel.

Após a assinatura do termo de doação no gabinete, a reitora foi convidada pelo prefeito Zequinha Lima a visitar o drive-thru de vacinação anti-covid, onde existe uma parceria com a Ufac, através dos acadêmicos e professores que atuam diretamente na campanha de vacinação.

“Eu agradeço muito a visita da professora Guida, nós temos uma parceria com a Universidade Federal do Acre. Esse é um momento difícil e são nesses momentos que conhecemos os verdadeiros parceiros. Tenho certeza que durante nosso mandato vamos estabelecer um vínculo muito forte com a Ufac. Minha expectativa é aproximar as instituições. Por isso é muito importante a visita da reitora Guida”, agradeceu o prefeito.

A doação realizada pela instituição de ensino chega em um momento que as águas começam a baixar e as famílias iniciam seu processo de retorno para as residências, precisando urgentemente de material de limpeza para limparem as casas. A professora Guida Aquino, Reitora da Ufac, destacou que o momento é de união entre os poderes.

“Esse é um momento difícil de muita solidariedade, e junto com prefeito Zequinha estamos unindo forças, pois a Ufac tem seu compromisso social. Estamos também estreitando outros termos de cooperação na área do meio ambiente e da saúde. O prefeito é professor, defende a educação, e o reconhecimento dele com a Universidade Federal do Acre nos faz contribuir com a gestão, colocando essas parcerias em prática. Estamos felizes de estar nesse momento juntos fortalecendo o município de Cruzeiro do Sul”, disse a reitora Guida.

A primeira-dama, Lurdinha Lima, agradeceu a doação e enfatizou que os itens chegam em boa hora.

“Quero agradecer nossa gloriosa Ufac, na pessoa da nossa Reitora Guida Aquino por estar contribuindo com nosso Juruá Solidário. São itens fundamentais que estavam faltando e que agora poderemos montar os kits e distribuí-los”, finalizou Lurdinha.

O vice-prefeito Henrique Afonso representou o prefeito Zequinha Lima, durante a entrega dos produtos na quarta-feira, e falou sobre a importância das parcerias.

“A Ufac está sendo uma parceira da nossa gestão, o prefeito Zequinha e eu temos um grande respeito por essa instituição tão importante para nossa cidade. Nesse momento, queremos externar nossos agradecimentos pela doação de todo esse material que irá ajudar bastante nesse momento. Estão sendo dias difíceis e a nossa primeira dama vem de maneira muito eficiente conduzindo as ações do Juruá Solidário, esse ato de voluntários que visa ajudar nossas famílias atingidas pela enchente”, concluiu Henrique.

Após o ato de entrega ocorrido nas dependências da Ufac, a reitora Guida Aquino e a primeira-dama Lurdinha, visitaram as estruturas do ginásio Jader Machado, local onde acontecem a coleta de doações e a divisão dos donativos.