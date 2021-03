Com rio baixando, Defesa Civil analisa a volta para casa dos desabrigados na Capital

Uma ação do Policiais Militares do 3° Batalhão resultou na prisão de um jovem de 25 anos no início da noite dessa quinta-feira, 4, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu no km 8 da Rodovia AC-10, estrada de Porto Acre, zona rural de Rio Branco.

A guarnição policial estavam fazendo abordagem em motocicletas na estrada quando avistou dois homens em atitude suspeita em um veículo Onix de cor branca. Ao ser parado, o motorista apresentou muito nervosismo. Durante a revista no carro, no banco traseiro, os policiais encontraram dentro de uma bandeja 64 papelotes de cocaína (1 kg do entorpecente) e na revista no passageiro uma quantia de R$ 360.

O motorista de aplicativo relatou aos policiais que não sabia da droga e o passageiro assumiu ser o dono do entorpecente. O traficante relatou à polícia que estava levando a droga para abastecer as “bocas de fumo” do município de Porto Acre.

Foi dada voz de prisão ao traficante, que foi encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O motorista de aplicativo foi também conduzido para prestar esclarecimentos ao Delegado.