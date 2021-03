Governador aguarda resultado de novo exame de Swab e segue sem sintomas de Covid-19

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), voltou a cobrar nesta quinta-feira (4) a contratação dos aprovados do cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre (PM/AC) que não foram convocados no final de fevereiro para os quadros do Corpo de Bombeiros do Acre.

Gonzaga, que foi o primeiro parlamentar a sugerir a contratação dos aprovados no cadastro de reserva da PM pelo Corpo de Bombeiros, chegou a receber em seu gabinete no final do ano passado uma comissão dos aprovados da PM e Associação dos Bombeiros para tratar sobre a convocação dos candidatos para o quadro da Segurança Pública do Estado.

“Essa foi uma pauta que tratei em outubro do ano passado com representantes do cadastro de reserva que me procuraram para propor essa ideia”, disse o deputado.

Segundo Luiz Gonzaga, ele levará o assunto para conhecimento do próprio governador do Acre, Gladson Cameli (PP), Procuradoria-Geral do Estado, Tribunal de Contas do Estado e vai apresentar a possibilidade aos colegas deputados.

“Assim que o governador estiver recuperado, sentarei junto com ele para retomar essa agenda positiva. Como primeiro-secretário da Aleac buscarei a viabilidade legal da proposta junto a PGE e o Tribunal de Contas para que possamos juntos conquistar mais essa vitória”, disse.

A convocação dos aprovados no concurso da PM para ocupar o quadro do Corpo de Bombeiros seria uma forma de contratar os candidatos que aguardam há mais de dois anos pelo chamamento e também reforçar o efetivo do Corpo de Bombeiros no estado.

Gonzaga explica que os candidatos que buscam ser convocados para o Corpo de Bombeiros já fizeram todos os exames pedidos no edital, além de já terem cumpridos a investigação social.

“Esta foi uma forma encontrada pelos candidatos e que irei levar ao governador Gladson e aos colegas deputados para que os aprovados do concurso da PM sejam convocados e o quadro do Corpo de Bombeiros, que está defasado, seja reforçado. Esses jovens precisam ser convocados para reforçar a segurança, já que foram aprovados e cumpriram todas as etapas do edital”, disse Gonzaga.

A comissão do cadastro de reservas dos aprovados no último concurso da PM/AC apoiam a proposta que será encaminhada pelo deputado Luiz Gonzaga (PSDB) ao Executivo para contratar os candidatos da PM nas vagas que restam para o Corpo de Bombeiros do Acre.

Confira a nota da comissão:

Nota de Esclarecimento e Apoio

A respeito das matérias jornalísticas sobre o eventual aproveitamento parcial do cadastro de reserva da PM para repor parte do efetivo no CBMAC:

Declaramos que na impossibilidade da convocação de todos para a PMAC, apoiamos a designação dos concursandos para o cargo de Soldado Bombeiro Militar, no quantitativo que atenda a conveniência da Administração Pública Estadual, a partir de critérios definidos previamente pelo Governo do Acre.

Ambas as instituições, PMAC e CBMAC, encontram-se com alto déficit de efetivo. O CBMAC atualmente tem pouco mais de 50 soldados, e menos de 500 homens e mulheres no total, embora o efetivo legal esteja fixado em 1865. Em ambas as instituições as demandas só aumentam, e o efetivo real só diminui.

O aproveitamento do CR PMAC para uma ou ambas as instituições trará ao estado economia, celeridade na reposição de efetivos e ganho à sociedade acreana, considerando que o CR tem todas as 5 fases anteriores ao curso de formação de soldados já concluídas.

Agradecemos às autoridades públicas de todos os Poderes, e às associações militares, interessadas e envolvidas na causa, pois mostram preocupação com o interesse público.