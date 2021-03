Consórcio privado para aquisição de vacinas no Estado do Acre recebe sinal verde da Pfizer

Assinada na última sexta-feira, 26, o ato convocando os 325 candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar de 2017, que estavam no cadastro de reserva para reposição de vagas, deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado no próximo dia 15 de março. Essa é a previsão do secretário de Planejamento e Gestão, coronel Ricardo Brandão, repassada ao ac24horas na manhã desta quinta-feira, 4.

De acordo com o gestor, com a convocação oficializada, o curso de formação deverá iniciar no dia 1º de setembro, caso não ocorra nenhuma alteração na Programação. Os convocados farão nove meses de curso e deverão tomar posse entre julho e agosto de 2022. O impacto financeiro no início do curso para o Estado será de R$ 1,7 milhão mensais. Depois de formados, o custo passará para R$ 1,9 milhão.