Momento difícil do Acre faz deputado chorar e alertar que agenda prioritária de todos é a vacina

Em sessão virtual da Assembleia Legislativa do Acre, o deputado Jonas Lima (PT) disse nesta quarta-feira (3) que é muita dor e tristeza para os acreanos ultimamente devido as seguidas mortes por Covid-19. “Quero ser solidário a todas as famílias que perderam seus entes”, disse, pedindo ajuda e compreensão do governo estadual, alertando que não há nada mais urgente na agenda oficial que a vacinação dos moradores.

“Temos que agir. É Covid que está matando as pessoas”, pediu Jonas Lima, que se emocionou e chegou a chorar devido ao momento atual do Acre, colapsado em seu sistema de saúde. “Não se combaterá a pandemia se não tiver um conversas, mas estão fazendo as coisas para ganhar voto”, criticou.

“Você é uma pessoa extremamente sensível. A gente vê no seu semblante a veracidade de suas palavras, de seu sentimento”, consolou, em aparte, a deputada Antônia Sales.