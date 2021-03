Jovem é decapitado após julgamento do tribunal do crime em Rio Branco

O jovem Samuel Conceição da Silva, de 18 anos, foi sequestrado, amarrado, torturado e decapitado na noite dessa terça-feira, 2, em uma área de matagal localizada na Travessa Divino, situada no Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, em Rio Branco.

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por populares que passavam na região, na manhã desta quarta-feira, 3. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local encontrou Samuel com as mãos amarradas, com marcas de tortura e decapitado.

Policiais militares informaram que Samuel era membro da facção Bonde dos 13, e teria ido morar no município de Cruzeiro do Sul. Lá, ele rasgou a camisa da facção e tornou-se membro da facção Comando Vermelho.

A polícia informou ainda que Samuel havia voltado do município e foi morar com sua mãe no Ramal da Zezé, no Belo Jardim em Rio Branco. Depois de quatro dias na casa de sua mãe, três membros da facção Bonde dos 13 invadiram a residência, sequestraram Samuel, o julgaram no tribunal do crime e o mataram decapitado.

A área onde o corpo foi encontrado foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico.

Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações em busca de identificar os autores do crime.