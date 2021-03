Rio Acre volta a encher mais de meio metro nas últimas 24 horas

O assessor político Carlos Alberto Nascimento Vasconcelos, conhecido como Beto, 53 anos, é mais uma vítima da Covid-19 no Acre. Ele faleceu no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into) nesta segunda-feira (01).

Beto trabalhava com o senador Sérgio Petecão (PSD) e era um ex-militante comunitário. Em suas redes, Petecão lamentou o falecimento de Beto, a quem considera o seu irmão.

“Valeu Irmão, vai com Deus, saiba que você vai deixar muita saudades. Estou com um aperto grande no coração, me sentindo muito fraco, não pude fazer muita coisa por você. Foi muito rápido, é difícil acreditar. Valeu parceiro. Tá muito ruim por aqui”, lamentou Petecão.

O ativista Francisco Panthio lamentou a morte do colega Beto nas redes sociais. “Um camarada que tive o prazer de testemunhar sua grandeza, sua humanidade e bravura, não resistiu a guerra contra o vírus”, escreveu.