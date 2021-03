Rio Branco Football Club inova e lança camisa em homenagens às mulheres

Como o mês de março é o mês dedicado às mulheres, o Rio Branco Football Club resolveu inovar e criar uma camisa especialmente dedicada as suas torcedoras.

Não se trata de uma camisa de jogo, é apenas uma edição comemorativa. Todas as camisas vêm com o número 8, em alusão ao próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

O clube informou que as camisas são confeccionadas em tecido dry fit, com escudo bordado em alto relevo e ainda com o laço que simboliza a campanha no mês de março.

As blusas estão à venda no estádio e na loja oficial do Rio Branco no Instagram (@soumaisestrelao) ao custo de R$ 80 reais.

O Rio Branco se prepara para o início do Campeonato Estadual que deveria começar no próximo domingo, 7. Com o novo decreto que flexibiliza o funcionamento do comércio, mas continua proibindo a prática do futebol, o estadual tem grandes chances de ser adiado.