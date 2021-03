Longas distâncias e fake news são desafios para vacinação em aldeias indígenas do Acre

Nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul há opções de passagens aéreas de ida e volta em voo direto da Gol por R$ 578,55.

As companhias LATAM e Gol lançaram neste final de semana a melhor promoção de passagens aéreas de 2021 para os passageiros do Acre. São várias opções de passagens aéreas baratas. De Rio Branco para São Paulo a nossa equipe encontrou a ida e a volta por apenas R$ 606,12, valor com todas as taxas já incluídas. (Confira detalhes na imagem abaixo). Na semana passada os preços dos voos entre as duas cidades eram acima de R$ 1 mil.

Nos voos de Rio Branco para Cruzeiro do Sul há opções de passagens aéreas de ida e volta em voo direto da Gol por R$ 578,55. Os consumidores de Cruzeiro do Sul também encontram voos de ida e volta para a capital do estado por R$ 578,55 para viagem ainda no mês de março. A Gol também está vendendo as passagens de Rio Branco para Manaus por R$ 626,53 (valor de ida e volta). Lembrando que a Gol lançou no início de fevereiro deste ano voos sem escalas aos sábados entre as duas capitais.

Vale destacar ainda as passagens de ida e volta por R$ 816,79 de Rio Branco para Brasília e para a cidade do Rio de Janeiro há opções de voos de ida e volta por R$ 922,87. Mas atenção! Seja rápido para garantir a sua viagem de avião. São poucos assentos promocionais por voo.

Porto Velho/SP por apenas R$ 562 (ida e volta)

De Porto Velho para São Paulo (Guarulhos) você viaja de avião pagando pela ida e a volta o valor de R$ 562,86, valor com todas as taxas incluídas. (Confira os detalhes na imagem acima). Nos voos de Porto Velho para Manaus nós encontramos passagens de ida e volta por R$ 441,54. A boa notícia é que essa promoção vale para quem está em outras cidades e deseja viajar para Rondônia ou Acre. Basta escolher a data no link que se encontra no final deste post.

Todas as passagens dessa promoção estão com as taxas incluídas. Na lista abaixo há voos para os meses de março, abril e maio, exceto nos feriados. Se pretende viajar em outra data, basta fazer a pesquisa no link abaixo.

