Cheia do Iaco, em Sena Madureira, foi a maior dos últimos 20 anos

Foto: Kennedy Santos/ac24horas.com

A cheia do Rio Iaco, na cidade de Sena Madureira, foi a pior dos últimos 23 anos. Com quase 50 mil habitantes atualmente, a cidade ficou quase completamente inundada pela enchente. Foram dias de aflição desde que o manancial transbordou e ultrapassou os 15,20 metros.

Até este sábado, 27, conforme última medição do nível do Rio realizada pelo Corpo de Bombeiros, o Iaco estava com 16,48 metros e tendência de baixar mais o nível das águas.

Mais de 5 mil famílias e 27. 653 pessoas foram diretamente afetadas pela enchente na cidade. Destas, 5.739 pessoas ficaram desalojadas e 1558 tiveram de ser abrigadas pelo poder público.

Veja mais no vídeo: