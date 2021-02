Brasiléia vacinou 150 idosos com mais de 75 anos em ação realizada no sábado

Numa demonstração da maior força da chamada segunda onda da Covid-19 no Acre, apenas nos dois primeiros meses deste ano o município de Xapuri registrou mais de 40% do número de casos confirmados durante os nove meses em que a pandemia afetou o estado no ano passado – no município o primeiro caso do novo coronavírus foi registrado no dia 27 de abril de 2020.

Em janeiro e fevereiro de 2021, foram diagnosticados 749 casos de Covid-19 em Xapuri, contra 1.851 do ano passado, de abril a dezembro. O número de mortes no município em decorrência de complicações da doença também é maior nos dois primeiros meses deste ano, quando ocorreu mais que o dobro dos óbitos do ano passado – foram 15 mortes em 2020, contra 8 em 2021.

Até a última atualização do Boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Xapuri havia registrado 2.600 casos do novo coronavírus com a ocorrência de 23 mortes, números ainda não confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em seu boletim diário. Desde o ano passado, os dois informativos possuem divergência quanto ao número de óbitos no município.

Com taxa de 12.630,1 por grupo de 100.000 habitantes, o município de Xapuri é o segundo do Acre em incidência da Covid-19. São mais de 12 pessoas a cada 100 contaminadas pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia. Essa taxa é quase o dobro da média do estado (6.410,2/100.000) e menor apenas que a do município de Assis Brasil (15.211,0/100,00).