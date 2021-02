Gladson será “enquadrado” para convocar excedentes da Civil

Um grupo de policiais civis fará um manifesto na manhã desta sexta-feira, 26, para cobrar do governador Gladson Cameli a convocação dos excedentes do concurso público da categoria. O manifesto vai ocorrer durante o ato de convocação dos 500 candidatos aprovados no cadastro de reserva da Polícia Militar do Acre do ano de 2017, que será por volta das 10 horas de hoje no Palácio Rio Branco.

Os policiais civis garantem que o manifesto será pacífico e irá ocorrer porque o governador havia “firmado o compromisso de aproveitamento dos aprovados no decorrer desta gestão, já que o mesmo compromisso foi feito ao CRPM que estará sendo convocado hoje”.

Segundo os manifestantes, o compromisso foi, inclusive, assinado em um termo de compromisso com o governador. Já a convocação dos candidatos da PM foi uma das promessas de campanha do governador Gladson Cameli. Em novembro do ano passado, os candidatos acamparam em frente à Assembleia Legislativa em protesto pela convocação. Eles passaram uma semana concentrados no centro de Rio Branco até que Gladson foi até o encontro deles e garantiu que o convocariam no mês de fevereiro de 2021.