Gerente e funcionário do Depasa em Xapuri são afastados após briga na unidade

Após a confusão entre o gerente do escritório do Departamento de Água e Saneamento em Xapuri (DEPASA), Marcos Mansour, e um servidor identificado como Rainê Amorim, que terminou com o chefe do órgão sendo esfaqueado, a diretoria da autarquia tomou providências.

Jader Sobrinho, diretor administrativo do Depasa, esteve em Xapuri onde conversou com servidores e também com o gerente. Marcos Mansour, já possui um histórico de confusões dentro do Depasa com outros servidores e no ano passado foi preso pela Lei Maria da Penha acusado de agredir a esposa. Marcos foi esfaqueado na região do ombro e foi atendido no hospital de Xapuri.

Jader preferiu não adiantar qual será a decisão final do governo em relação aos dois envolvidos. Mansour e Rainê foram afastados por 15 dias, período em que a autarquia deve se posicionar de forma definitiva sobre a situação dos dois servidores.