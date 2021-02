Fila para vacinar no estacionamento do Via Verde Shopping se aproxima da Havan

Médicos do Acre organizam o Programa Médico Voluntário (PMV) para atender os desabrigados da cheia do Rio Acre, no parque de exposições da Expoacre. Os profissionais usam o horário de folga do trabalho regular para atender no parque.

A nova edição da ação social busca dar apoio às famílias em um momento em que não existem mais leitos nos hospitais em virtude da pandemia pelo novo coronavírus e devido à epidemia de dengue.

Esta é a terceira edição do Programa Médico Voluntário que geralmente é ativado quando existem casos de famílias desabrigadas e outras crises que podem causar o risco de morte de grande quantidade de pessoas, como os casos de dengue e coronavírus. O ação é coordenada em conjunto pelo Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), o Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Associação dos Médicos do Acre (Amac).

Para evitar a sobreposição de profissionais na mesma unidade e para identificar todos os voluntários, as entidades formataram uma lista para identificar todos os participantes.

As entidades ainda aderiram à campanha de arrecadação de donativos e pedem a doação em dinheiro para a compra de cestas básicas. Itens como alimentos, fraldas e kits de limpeza são os produtos que as famílias mais necessitam.

A presidente do CRM, Leuda Dávalos, aproveitou para exaltar o espírito solidário da classe. “Agradecer é a palavra de ordem neste momento”.