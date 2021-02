Acre recebe 8,16 milhões da Defesa Civil para vítimas de enchentes

Mesmo com indícios de vazante na maioria dos rios e igarapés acreanos, o Estado ainda está com 1.089 pessoas desabrigadas pela cheia dos mananciais em 10 cidades do Acre. Até esta sexta-feira, 26, o município que possui mais desabrigados pela enchente é Sena Madureira, com 299 moradores realocados para abrigos após cheia do Rio Iaco.

A capital, Rio Branco, está com 75 pessoas desabrigadas pela cheia do Rio Acre. O município que possui menor número de desabrigados atualmente é Jordão, com apenas 11. Das principais atingidas pelas enchentes, o Rio Iaco (Sena), Rio Envira (Feijó) e Rio Juruá (Cruzeiro do Sul) são o que estão acima da cota de transbordamento no estado.

O Rio Acre, na capital, está abaixo da cota de transbordamento, marcando 14,76 metros nesta manhã. O Rio Juruá, na cidade de Jordão, está abaixo dos 7,50 metros, longe da cota de transbordo. Em Santa Rosa, o rio também está abaixo do transbordamento, com 6,75 metros, bem como o Rio Tarauacá, que está cerca de 1 metro abaixo do nível de transbordamento, com 8,30 metros.