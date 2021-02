Nível do Rio Acre continua subindo e cheia já atinge quase 14 mil pessoas em Rio Branco

Foto: Sérgio Vale/ac24horas.com

Infelizmente, as previsões da Defesa Civil do município estavam corretas e o nível do Rio Acre voltou a subir na capital acreana. Na manhã desta quinta-feira, 25, o nível do manancial atingiu 14,99 metros. O volume de água é de praticamente um metro acima da cota de transbordamento (15m). O aumento da cheia é provocado pelo grande volume de água que vem do interior e as fortes e constantes chuvas dos últimos dias.

Apesar do aumento de nível, a Defesa Civil não contabilizou novas famílias desabrigadas nas últimas 24 horas, permanecendo o número de 211 famílias que saíram de suas casas, sendo que 79 estão nos abrigos públicos.

Quem pode receber uma boa notícia durante o dia são 9 famílias que ainda estão fora de casa por conta da cheia dos igarapés, ocorrida no início do mês. A Defesa Civil vai fazer uma avaliação durante a quinta-feira e pode autorizar a volta para as suas residências.