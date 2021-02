‘Não é a Câmara da blindagem’, diz Lira sobre PEC da Impunidade

O calor e a alta umidade do ar presente na atmosfera vão continuar favorecendo o crescimento de nuvens no Norte do Brasil, nos próximos dias, de acordo com previsão da Climatempo. Nesta quarta-feira, 24, o dia é de muita instabilidade com nuvens pesadas de chuva no Acre, boa parte do Amazonas, Rondônia, sul do Pará, centro-oeste do Tocantins, leste e norte do Amapá.

Nestas localidades, o tempo fica bastante instável com alerta para temporais. Nas demais áreas, o sol aparece no decorrer do dia, mas são esperadas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade com raios e ventos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a cidade de Feijó, no Acre, já acumulou 193,2 milímetros de chuva, no período de 1º de fevereiro até essa terça-feira, 23.

Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN) informou que em um período de 24 horas entre segunda e terça-feira, choveu 163 milímetros na estação centro, na cidade acreana de Jordão.

Em Rio Branco, o último balanço do governo estadual a partir das informações da defesa civil do município contabilizava 2,7 mil famílias atingidas, sendo 75 desabrigadas e 129 desalojadas.

O nível do Rio Acre recuou 23 centímetros nas últimas 24 horas (de terça, 23, para esta quarta, 24). A previsão é que amanhã (25/2) ele retroceda um pouco mais, mas ainda assim fique acima dos 14 metros, mínimo necessário para que as águas voltem para dentro das margens.

Calamidade Pública

O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu o estado de calamidade pública em 10 municípios do Acre atingidos por inundações: Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Com o decreto de calamidade reconhecido, o governo do Acre já pode solicitar recursos federais para ações de socorro e assistência à população e para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas.

A Defesa Civil Nacional está apoiando o estado do Acre desde o início da última semana, com a coordenação do monitoramento realizado pelas agências federais responsáveis.

Enfrentamento de desastres naturais

O Governo Federal disponibilizou R$ 450 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) apoiar estados e municípios no enfrentamento aos desastres naturais que vêm ocorrendo pelo País.

O crédito extraordinário foi autorizado na noite da última segunda-feira, 22, por meio de Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Os recursos serão destinados a localidades que estão enfrentando desastres, a exemplo dos estados do Acre e de Minas Gerais.

O repasse poderá ser utilizado para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, que são coordenadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do MDR.