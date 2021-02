Inscrições para curso gratuito sobre ensino virtual terminam amanhã 

O Sindicato Nacional dos Servidores do MPU e CNMP, por iniciativa de sua seccional no Acre, realizou hoje, 25/2, o repasse de R$ 31 mil como doação para as famílias vítimas das enchentes no Acre.

O montante foi arrecadado com o apoio da diretoria nacional do SindMPU, além de outras 13 seccionais, e foi repassado à campanha SOS Acre, promovida pela Associação do Ministério Público do Estado do ACRE (AMPAC), em parceria com o Tribunal de Justiça (TJ/AC).

O Acre encontra-se em estado de calamidade pública decorrente do agravamento da pandemia causada pela Covid-19 que já ceifou, em todo o Estado, mais de 900 vidas e com mais de 55 mil casos de contaminação. A situação de emergência também foi deflagrada em função de um surto de dengue que acometeu a população acreana em pleno período de enchente dos rios que já deixaram mais de 24 mil famílias desabrigadas.

Além da seção sindical no Acre e da própria diretoria nacional, também enviaram recursos as seções sindicais de Alagoas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.