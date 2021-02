Cruzeiro do Sul é o primeiro município a receber recursos da Defesa Civil Nacional

Cruzeiro do Sul já recebeu R$ 3,1 milhões do Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Defesa Civil, para execução das ações de assistência às famílias atingidas pela enchente do Rio Juruá e para o período pós vazante. A informação é do prefeito Zequinha Lima, que está em Brasília reunido com o secretário nacional da Defesa Civil, coronel Alexandre Lucas.

O gestor exaltou o fato de Cruzeiro do Sul ser a primeira cidade do Acre a ter os recursos liberados. Zequinha conta que durante a visita ao gabinete do secretário nacional, conseguiu adequar o projeto às reais necessidades de Cruzeiro do Sul, conseguindo a liberação mais rapidamente do recurso. “Fizemos alguns ajustes de acordo com a nossa realidade e se precisar de mais ajuda certamente iremos procurar. Vamos honrar para que esses recursos cheguem em quem realmente precisa”, pontuou o prefeito.

O secretário nacional, Coronel Alexandre Lucas, que esteve em Cruzeiro do Sul, parabenizou o empenho da gestão. “Estamos felizes por hoje liberar os recursos para as ações de assistência humanitária em Cruzeiro do Sul. Agradeço a visita do prefeito, o que possibilitou os ajustes para realmente empregar os recursos conforme a necessidade da cidade. O prefeito está de parabéns por essa atitude, e estamos à disposição”, concluiu o militar.

A enchente do Rio Juruá atingiu cerca de 40 mil pessoas . Depois de alcançar a marca histórica de 14.36 metros o manancial está com 13.74 nesta quinta feira, 25, mas as famílias que estão nos abrigos públicos só deverão voltar para casa quando o rio estiver com 11 metros.