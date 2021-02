Sem máscara, presidente Bolsonaro cumprimenta apoiadores ao desembarcar no Acre

O prefeito da capital acreana Tião Bocalom (Progressistas), que chegou ao Acre nesta quarta-feira, 24, no mesmo avião que o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) e do governador Gladson Cameli, vindos de Brasília, não acompanha a comitiva que sobrevoa as áreas mais afetadas pela enchente de rios e igarapés em Rio Branco e no interior do estado, como Sena Madureira e Manoel Urbano.

Numa fotografia divulgada pelo próprio governador Gladson Cameli nas redes sociais ao se dirigirem ao Acre, aparece Bocalom ao fundo, na ala comum, enquanto que os demais estão juntos numa área exclusiva do avião.

Nas imagens captadas pelo ac24horas nesta manhã, aparecem Bocalom e o secretário de saúde do município, Frank Lima, acompanhando o presidente até o helicóptero que faz o sobrevoo e depois retornando para a área interna do aeroporto. A comitiva deve sobrevoar por cerca de 50 minutos.

O chefe do Palácio do Planalto está acompanhado do governador Gladson Cameli e dos senadores Márcio Bittar, Sérgio Petecão e Mailza Gomes. O Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também participa do sobrevoo com mais cinco ministros.