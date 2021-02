Rio Juruá segue baixando em Cruzeiro do Sul, mas previsões apontam para mais chuva

Mais de 52 mil pessoas que residem em 5 municípios do Vale do Rio do Juruá sofrem os efeitos da alagação do manancial e seus afluentes. Segundo as prefeituras de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, os alagados recebem alimentos e abrigo do poder público, caso queiram .

Em Cruzeiro do Sul, cidade com 89 mil habitantes, quase a metade da população, cerca de 40 mil pessoas estão alagadas . Muitos ficaram em casa, outros foram para a residência de parentes e centenas de famílias estão em 30 escolas públicas.

Em Rodrigues Alves, 3.500 pessoas sofrem os efeitos da cheia dos Rios Juruá e do Paraná dos Mouras. A maioria das famílias não quer sair de casa ou prefere ficar perto de onde vivem e a prefeitura garantiu batelões, para o abrigo delas. Na cidade, 2 escolas acolhem as famílias.

Em Porto Walter, 7.600 pessoas de 1.900 famílias foram desalojadas pelo Rio Juruá.

Em Marechal Thaumaturgo, no Alto Rio Juruá, segundo o prefeito Izaque Pianko, a situação neste sábado já é de controle . O manancial, que desabrigou 256 pessoas , está em vazante no município . “As famílias já estão voltando para casa “, conta ele.

Mâncio Lima, a única cidade da região que não é banhada pelo Rio Juruá, também é a única que não conta com abrigo público. Os afluentes do Juruá , Rios Môa e Azul, entraram nas casas de mil pessoas e segundo a Assessoria de Comunicação, “as famílias improvisam os assoalhos na casa e outras vão para casa de parentes ou terra firme”.

O secretário Nacional de Defesa Civil, coronel Alexandre Carlos, esteve em Cruzeiro do Sul neste sábado, com o nível do rio Juruá marcando 14.33 metros, e disse que nunca viu nada igual em 18 anos de experiência na área. “Ainda não tinha tido essa experiência na região Amazônica desse porte. Levo do dia de hoje uma experiência para toda vida, de lição de solidariedade, de garra, de unidade, da união das pessoas, a importância de trabalharmos juntos, independente de qualquer diferença, e parabéns ao prefeito, ao governador e a toda equipe”, citou.