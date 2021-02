Prefeito de Rodrigues Alves é internado na UTI com Covid-19

O movimento de vazante do Rio Juruá prossegue nesta quarta-feira, 23, em Cruzeiro do Sul. O nível das águas marcou 14,02 metros pela manhã, mas as previsões meteorológicas mostram que as chuvas fortes na região devem se estender até o dia 28 deste mês no município.

As 222 famílias atingidas pelas águas seguirão alocadas nos 26 abrigos públicos montados pela prefeitura do município até que o Rio Juruá esteja abaixo dos 11 metros.

Até agora, cerca de 33 desabrigados estão com Covid-19 na cidade, entre as mais de 30 mil pessoas atingidas pelas águas do Rio Juruá. Os infectados estão em duas escolas, onde, segundo a prefeitura, recebem atendimento de equipes de saúde.