O Acre numa encruzilhada

PARA O INÍCIO de conversa, a liberdade de expressão não permite o cometimento de crimes contra as instituições. Como disse o ex-deputado federal Fernando Gabeira ontem no seu comentário na Globonews, um deputado quando se elege faz o juramento de cumprir a Constituição Federal e respeitar as instituições. E foi tudo que este homem das cavernas, deputado federal Daniel Silveira (PSL) não fez. Defendeu uma surra nos ministros do STF, a volta da ditadura militar, e como tal; o fechamento do Judiciário e do Congresso. Este tosco, que fala em liberdade, não sabe que em uma ditadura todos os direitos elementares dos cidadãos são retirados? O rito legal da sua prisão foi cumprido, no momento em que foi referendado pelo plenário da Câmara Federal. E, isso aconteceu porque até numa Casa que tem os seus problemas de uma imagem nada agradável, tem um limite que não pode ultrapassar. Quem é contra a democracia não pode ser um parlamentar, pelo óbvio: porque foi eleito dentro do regime democrático. É esta a “nova política” que alguns grupos defendem? A política não perde nada em tirar um cidadão como este do seu convívio. O troglodita Daniel Silveira plantou e colheu.

SITUAÇÕES DIFERENTES

O CIDADÃO usar a liberdade de expressão na defesa das suas idéias; é uma coisa, e se escudar nesta “liberdade” para pular a linha da legalidade, é outra coisa.

ARMOU E SE DEU MAL

O VALENTE deputado Daniel Silveira (PSL), armou e se deu mal, e sentiu isso. Não esperava a reação que aconteceu. E, o valente virou um cordeirinho na sua fala.

NÃO HÁ DIÁLOGO

NA POLÍTICA, nada é mais nefasto que o extremismo, seja de esquerda ou de direita, e com ambos há não diálogo. O que aconteceu ontem na Câmara Federal foi uma derrota histórica do extremismo de direita. Foi uma votação acachapante contra os que defendem a ditadura.

NÃO ENTENDEU?

O VEREADOR Antônio Morais (PSB) foi à tribuna clamar pela indicação de um líder para o prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal. Não entendeu o recado de que, o prefeito quer todos os vereadores lhe fiscalizando?

DEU OUTRA CARA

A DIRETORA Valeska Dessotti mostrou num curto período de que, o que aconteceu no DEPASA até aqui foi a falta de gestão. Mudou a cara do órgão para melhor, e serve de motivo para que o DEPASA continue com o governo.

O QUE NINGUÉM FEZ

CASO o prefeito Bocalom cumpra esta sua promessa de “baixar muito” o preço da passagem de ônibus, fará o que os antecessores prometeram e não conseguiram, e dará um breque no seu desgaste, e um salto na popularidade.

TOMARA QUE CONSIGA

TOMARA que o prefeito Tião Bocalom consiga esta proeza, quem anda de ônibus é a faixa mais carente da população. E que zere a tarifa estudantil, outra promessa. Com São Tomé, quero primeiro ver para crer.

PASSA PELOS GOVERNADORES

NÃO É colocando um General no comando da Petrobrás que o presidente Jair Bolsonaro vai derrubar o preço dos combustíveis. O que mais impacta no preço é o ICMS taxado pelos governadores, e se o ICMS não baixar, o preço vai continuar nas alturas. Duvido, que caia o ICMS!

REVOLTA DE TODOS

ESTA CIRANDA do aumento do preço dos combustíveis, que impacta na cesta básica do trabalhador, justifica a revolta do presidente Bolsonaro, porque ela é de todos. Mas, tem que sair do discurso do contra para a prática.

NÃO PODE, SAMIR!

ESTAMOS no pique de uma pandemia, com contaminação crescente pelo Covid, aumento do número de mortes, e não cabe neste momento voltar a normalidade comercial, e a natural aglomeração, vereador Samir Bestene (PP).

NÃO FUNCIONA

ACENAR com apresentação de protocolos de preservação da contaminação, não funciona, estamos num estado que, mesmo com as mortes, carece de consciência social.

PARA CHAMAR DE MINHA

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) ganhou de mimo do governador Gladson uma secretaria para chamar de sua: a SEDUC. Num piscar de olhos fez as pazes com o governador. O poder tem seus encantos irresistíveis!

PEDIDO DO AFILHADO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) corre agora no governo para atender o pedido do afilhado Aldemir Lopes, que quer ter o comando da Educação, em Brasiléia.

FALOU PELA CIÊNCIA

O VICE-GOVERNADOR Rocha, quando alertou o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que se não houver outro olhar para o estado com a liberação de mais vacinas, podemos repetir o caos de Manaus, fez certo e falou pela ciência. Não sei se o atrapalhado ministro vai lhe ouvir.

FOI UM INGÊNUO

O DEPUTADO Daniel Silveira (PSL) foi ingênuo ao esperar que, com o seu destempero verbal teria a mão no ombro do presidente Bolsonaro, que lhe deu um chute no rabo.

NÃO GOSTARAM

OS QUE MAIS não gostaram da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL), foram os evangélicos radicais fanáticos e os grupos extremistas de direita.

QUESTÃO ECONÔMICA

FALA-SE em 300 reais de auxílio emergencial. Manter os 600 reais seria quebrar o Brasil, há que se ter o entendimento da lógica dos números do tesouro.

LEVA UM CACETE

COM TODAS as trapalhadas do Bolsonaro, seu negacionismo da ciência, não defender a vacinação contra o Covid, mas se for enfrentar um Fernando Hadad (PT) num eventual segundo turno, tende a se reeleger.

NÃO ESTAVA PREPARADA

AO QUE MOSTRAM as reclamações, a prefeita de Tarauacá, Néia, não tinha um plano de contingência para enfrentar uma alagação previsível, que ocorre todos os anos. Está completamente perdida com a inundação.

APANHANDO MUITO

POR CONTA disso, ela está apanhando nas redes sociais.

VOTAÇÃO QUE DESENCORAJA

A BAIXA votação que teve para a prefeitura da capital não deve encorajar muito o deputado Roberto Duarte (MDB) a disputar a Câmara Federal. Melhor recolher os trens.

ASSESSORAR MELHOR

QUEM ASSESSORA o Gladson tem que acordar, desgasta o governador exonerar num dia e nomear no outro dia.

FRENTE BOLSONARISTA

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) trabalha para ter no palanque do Bolsonaro no estado, em 2022, o MDB-PP-Republicanos-PSL e PTB. Sem lugar para a esquerda.

FRASE MARCANTE

“Corte o pano conforme a roupa”. Ditado vietnamita.