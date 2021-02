Helicóptero com Bolsonaro inicia sobrevoo rumo a Sena Madureira

O governador Gladson Cameli publicou no início da manhã desta quarta-feira, 24, uma imagem do avião presidencial já com destino à Rio Branco para agenda do presidente Jair Bolsonaro, que vem acompanhar de perto a situação das enchentes no Acre que afetam mais de 100 mil pessoas no estado, e fez com que o governo estadual decretasse Estado de Calamidade Pública em 10 municípios.

Um fato que chamou a atenção no registro entre os sorridentes convidados do presidente na primeira classe do avião presidencial, foi a ausência do prefeito Tião Bocalom. O gestor da capital conseguiu carona no avião da comitiva, mas foi colocado na segunda classe da aeronave. Na selfie postada por Gladson, aparecem ao lado de Jair Bolsonaro, os senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão e os ministros da Secretaria Geral de Governo, Onix Lorenzoni, e o ministro da SEGOV, Luiz Eduardo Ramos.

A comitiva presidencial tem, além dos políticos acreanos, 19 pessoas, entre ministros, equipe de segurança e outras autoridades, como a Embaixadora do Haiti no Brasil, Rachel Coupaud e o Presidente da CAIXA, Pedro Duarte Guimarães.