Bocalom fica de fora do sobrevoo em áreas afetadas pela enchente no Acre

Assim que chegou a Rio Branco, o presidente da República Jair Bolsonaro foi recepcionado por dezenas de apoiadores na manhã desta quarta-feira (24). Entre eles, o mecânico José Macêdo, de 41 anos, mais conhecido como “Twist do Acre”. Ele estava ansioso para ver pessoalmente pela primeira vez o presidente, a quem homenageou com duas tatuagens.

Uma das tatuagens leva o nome “Bolsonaro”, no braço, a outra é uma imagem do próprio presidente na perna. José Macêdo o esperou no local que foi montado para os apoiadores do presidente do lado de fora do Aeroporto Internacional de Rio Branco.

O desejo por fazer as tatuagens veio após o mecânico acompanhar a carreira política de Bolsonaro por muitos anos, segundo ele informou ao ac24horas. “Apoiei ele [presidente] na campanha. Esta é a primeira vez que vou vê-lo pessoalmente”, contou. Ele marcou o encontro no aeroporto com demais apoiadores de Bolsonaro.

Para ele, não houve nenhum receio em fazer as tatuagens. “Não tem esse perigo [de se decepcionar]. Podem ficar tranquilos porque ele não vai decepcionar a gente, não. Ele só não fez mais ainda por causa da burocracia”, alega.

O mecânico diz que a sensação de ver o presidente pessoalmente é a melhor possível. “Eu já planejei ir a Brasília para vê-lo, mas a pandemia impediu”. Bolsonaro chega acompanhado do governador Gladson Cameli, dos senadores Márcio Bittar e Sérgio Petecão e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, para sobrevoarem as áreas mais afetadas pela enchente de rios e igarapés.