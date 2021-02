Médico Thor Dantas volta a pedir vacina em massa no Acre

Já são 18.991 doses de vacina contra Covid-19 aplicadas no Acre até esta segunda-feira (22). A grande parte, 10.751, foram recebidas pelo público feminino. 8.240 homens estão imunizados.

Ao menos 2.240 pessoas receberam a segunda dose do imunizante. Nesta segunda-feira, segundo o portal Transparência Covid-19 do Governo do Estado, houve aumento de 2.700% a aplicação da vacina em comparação a domingo (21/2), dia em que apenas duas pessoas receberam a dose.

A Covid-19 não dá trégua ao sistema de saúde e somente a imunização do maior número de moradores é que possibilitará a redução de casos e internações.

Até o momento, o Acre registra 151.611 notificações de contaminação pela doença, sendo que 95.749 casos foram descartados e 893 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 46.016 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 287 pessoas seguem internadas.