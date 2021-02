Mãe de Gladson Cameli questiona se deputados estão ajudando alagados

O presidente do PT no Acre, Cesário Campelo Braga, informou na tarde desta terça-feira, 23, que a militância do partido que comandou a política do Estado nas últimas duas décadas não vai se mobilizar para protestar contra a chegada do presidente Jair Bolsonaro no Acre, nesta quarta-feira, 24.

De acordo com o dirigente, o partido tem mobilizado a militância para ajudar as famílias atingidas pela alagação. “Tô mais preocupado com as famílias que foram atingidas com a cheia dos rios do que com o Bolsonaro. Acabei de sair de Sena Madureira. Deixamos algumas roupas e kits de higiene bucal para uma igreja. Entregamos também cestas básicas, kits de limpeza e massa de mingau”, disse o petista questionando o que o presidente vem fazer de fato no Acre.

“Quero saber o que ele vai fazer de verdade. Vir aqui fazer firula não serve”, alfineta Cesário.