Contra a Covid-19, o bom ânimo!

Quase mil pessoas já morreram de Covid-19 no Acre. Apesar dos alertas, das advertências, dos decretos, das orientações médicas ninguém se importa se vai contrair a doença, se vai viver ou morrer. As aglomerações são diárias; máscaras, álcool em gel? Por quê?

O que pode explicar essa falta de amor à própria vida e a dos outros? A resposta é social, material, espiritual? É a falta de Deus? Mas tem tanta gente falando sobre Deus nas redes sociais, por que essa marcha cega em direção ao precipício?

Já ouvi uma pessoa dizer que em tempos difíceis na economia e na política a esperança desaparece do horizonte. Quando líderes de uma nação não se importam com quem está morrendo, o desânimo e a lassidão invadem a alma da multidão. É o desalento, o desencanto.

Segundo pesquisas, a moral dos brasileiros está lá embaixo. O pessimismo invadiu os lares, escolas, universidades, empresas, clubes e até igrejas.

Na verdade, o que precisamos é de bom ânimo para sair do buraco. Morrer não vai adiantar nada. É preciso se proteger, cuidar uns dos outros. Lutar! Foi o que Jesus disse depois do que mal que passou: “No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo; eu venci e vocês podem vencer também”.

“Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure”. (Jesus, o Nazareno)

Sem noção nenhuma

Qual o propósito de assinar uma lista exigindo a vacinação da população imediatamente, se não existe vacina fabricada em quantidade suficiente? Apenas eleitoral. Porque se fosse político seria nobre. É para voltar ao cenário político como uma nova roupagem.

Quanto vai custar a vacina

A vacina contra a Covid-19 tem um preço além do preço em moeda corrente. É o custo político. É o apoio que o governador Gladson Cameli e a toda a bancada federal devem dar ao presidente da república no Congresso e na reeleição em 2022. O senador Márcio Bittar e o governador Gladson Cameli sabem disso.

O exemplo do PT

Quando um prefeito pensa em deixar uma prefeitura para disputar uma eleição, como pretende o prefeito de Sena Madureira (pré-candidato a deputado federal), deve se espelhar no erro do PT. Tirou o Marcus Alexandre de um produtivo segundo mandato para uma aventura. A Inês morreu.

Se acaba junto

Quando um cacique político se apropria de um partido em determinada região, com o passar dos anos a sigla definha com ele. O acontece com o MDB em Brasiléia. “Era uma vez…”.

Para onde vão os Sales?

É a pergunta que se faz no Vale do Juruá: Para onde vão os Sales nas eleições de 2022? (Vagner, Antônia, Jéssica e Fagner). Com a candidatura do senador Sérgio Petecão ou recompõe com o governador Gladson Cameli? Aliança com o PT, sem chances.

. Para os que idolatram o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro da Justiça do governo do presidente Bolsonaro, além de iníquo é mentiroso.

. Mente quando diz que as conversas que teve com procuradores da Lava Jato foram adulteradas.

. O processo que ele julgou estava viciado de perversidades contra o ex-presidente Lula, do PT.

. Porém, a iniquidade do Moro não isenta o PT da corrupção com partidos aliados para formar a base no Congresso.

. Os 100 bilhões perdidos pela Petrobrás como valor de mercado supera a corrupção de muitos anos no Brasil.

. Entretanto, esse tipo de moeda vai e volta com a mesma facilidade; é valor especulativo, fictício.

. Se fosse ouro, por exemplo, seria diferente, real, é o que é.

. É bem provável que quando o presidente chegar por aqui amanhã as águas tenham baixado bastante.

. Dizem que o Bolsonaro vai se filiar no Patriotas, o velho PEN.

. “A prefeitura desandou”, disse o seu Raimundo lá da Sobral.

. Com a prefeita Socorro Neri estava andando…

