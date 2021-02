Com Gladson pedindo R$ 100 milhões, deputada diz que Acre está “pedindo muito pouco”

A deputada Antônia Sales (MDB) fez um extenso agradecimento ao que considera “sentimento cristão” de pessoas no atendimento às famílias que sofrem com alagação, dengue, Covid-19 e outros problemas no Acre.

Ela mesma voltou a se solidarizar com essas famílias e disse que a pandemia não tem definição para um desfecho e considera que o governo do Estado está pedindo pouco quando considera que R$100 milhões (valor proposto pelo governador Gladson Cameli para suprir as dificuldades) é um valor a menor que a situação do Acre.

“Peça mais, governador. É preciso pedir mais vacina para a nossa população ser imunizada e recuperar a economia”, disse Sales. “Seja mais audacioso”, orientou dirigindo-se a Gladson.