Rio Acre continua em vazante e não há novos desabrigados nas últimas 24 horas

Em um vídeo divulgado nas redes sociais do governador Gladson Cameli, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o Acre terá todo o apoio do governo federal em relação à crise com as enchentes.

O ministro ressaltou que o Acre será contemplado com ajuda financeira do Governo Federal, mas não citou uma quantia específica a ser liberada pela União ao Estado. Ele condicionou a liberação de recursos ao Ministro Paulo Guedes, que se reunirá com Bittar, Mailza e Gladson nas próximas horas.

“Pode contar com a disposição, com o apoio do governo federal e dos recursos que o governo puder disponibilizar para ajudar não só no processo de apoiar as populações atingidas, mas posteriormente no processo de reconstrução das estruturas que por ventura tenham sido danificadas”, afirmou.

Por fim, o ministro destacou que enviará o coordenador da Defesa Civil Nacional, Alexandre Lucas, para coordenar as ações junto com o Estado para minimizar os efeitos da enchente.

“Na hora que houver a liberação de recursos vai ser feito a compra de material, medicamento, alimentação, enfim, tudo que é necessário para prover e ajudar a população que já está sendo ajudada pelo Governo do Acre, que contará com o apoio do Governo Federal”, afirmou.

No vídeo, Cameli agradeceu todo o apoio que o governo do Acre vem recebendo do presidente Jair Bolsonaro (Progressistas) durante essa pandemia da Covid-19.

“Estamos com avanço da Covid-19, a cheia dos rios e eu tô aqui com a nossa bancada federal através do Bittar e da Mailza e quero agradecer esse todo empenho. Não podemos perder tempo, tempo é vida. Quero agradecer a presença do Governo Federal em todas as ações de ajuda que o Acre tem recebido”, afirmou.