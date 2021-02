Idoso em situação de rua morre atropelado na BR-364 sob efeito de álcool

Segundo informações repassadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), no Acre, até às 19 horas deste domingo, 21, a estrada do trecho do km 258 da BR 364 sentido Sena Madureira/Manoel Urbano deverá ser liberada.

O tráfego de veículos foi interrompido no sábado, 20, para a conclusão do serviço de elevação da pista. Máquinas de empresas contratadas pelo departamento e enviadas com apoio da prefeitura municipal de Sena Madureira estão no local. A situação no final da tarde de sábado, 20, chegou a ficar tensa pela ausência de policiais rodoviários no local. A reclamação partiu de caminhões com cargas perecíveis.