Defesa Civil acredita que cheia em Cruzeiro do Sul deve durar até um mês

Neste sábado, 20, o Rio Juruá está com 14.33 metros em Cruzeiro do Sul, atingindo mais de 38 mil pessoas que estão distribuídas em casas de parentes, 30 abrigos públicos e embarcações. De acordo com a Defesa Civil Municipal, nas cabeceiras do manancial é grande a quantidade de chuvas, o que poderá elevar ainda mais o nível do Rio.

Na Comunidade Tatajuba, no Alto Rio Juruá, as informações são de que várias casas foram arrastadas pela força das águas, mas ninguém foi levado. Agora a pressa do poder público municipal é pela liberação de R$ R$ 6,9 milhões, que a prefeitura deverá receber do governo federal para minimizar os impactos da cheia do Rio Juruá.

Em Cruzeiro do Sul, está em vigor a Situação de Emergência tipo 2, reconhecida pessoalmente pelo chefe da Defesa Civil Nacional, Coronel Alexandre Carlos. Ele sobrevoou a área alagada de helicóptero junto com o governador Gladson Cameli e prefeito Zequinha Lima e andou nas áreas alagadas do município. A intenção do militar é pela rápida liberação dos recursos.

A coordenadora da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e de Mulheres do Juruá, Milca Santos, faz apelos por doações. “Esse é o momento de todos nós mostrarmos humanidade fazendo doações para os abrigos. As famílias estão precisando de roupas, calçados, colchões, cobertores, alimentos, água, produtos de higiene, dentre outros. Já temos muitas arrecadações de roupas e alimentos, mas ainda não temos a quantidade certa”, pediu ela.

A Campanha Juruá Solidário, desencadeada pela primeira dama de Cruzeiro do Sul, Lourdes Lima, arrecada doações para os desabrigados pela enchente, sendo o principal ponto de arrecadação, o Ginásio Jader Machado.