Após vazante, imagens mostram “cenário de guerra” em Tarauacá

Os dados do último Boletim de Alerta Hidrológico da Bacia do Rio Acre, emitido pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM), indicam elevação de 2,25 metros no nível em Assis Brasil nas últimas 24 horas. Na manhã desta segunda-feira, 22, o curso d’água chegou a 7,23 metros de profundidade.

Em Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri também houve aumento das águas. Nas duas primeiras, que possuem estação única, a elevação foi de 22 centímetros, indo a 7,24 metros. Na terceira, houve aumento de 17 centímetros, subindo o nível do rio para 9,26 centímetros no mesmo período de tempo.

Relacionado

Até o momento, a cota máxima do Rio Acre, em Rio Branco, foi de 15,80 metros. Essa cota máxima já foi superada em outras treze ocasiões de acordo com o histórico que vem desde 1971. A última vez que o rio Acre ultrapassou a cota em Rio Branco foi em março de 2015, quando o rio atingiu a cota histórica de 18,35 metros.

A cota do Rio Acre hoje em Rio Branco é de 15,18 metros. A previsão do Serviço Geológico do Brasil nesta segunda-feira, 22, é de que o rio baixe um pouco até o nível de 14,99 metros às 11 horas desta terça, 23, mas se mantendo acima do nível de inundação pelos próximos dias.

De acordo com a Climatempo, a semana vai seguir com tempo instável no estado. Ainda há expectativa de chuva em todos os dias e com potencial para vir em forma de temporal em vários momentos. Cerca de 70mm ainda devem cair no estado até o dia 25 de fevereiro, segundo a empresa.

Ainda de acordo com a Climatempo, além da chuva que é prevista para o Acre nesta semana, o excesso de precipitação pluviométrica nos países vizinhos pode afetar a região, mantendo o nível dos rios elevados e prolongando o sofrimento das populações atingidas em todo o estado.