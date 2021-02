Inmet emite alerta em nível de “perigo” para acumulados de chuva no Acre hoje e amanhã

Não há dúvida, quem menos sente os efeitos da alagação que atinge milhares de pessoas na capital acreana são as crianças. A mudança para os abrigos, inclusive para o Parque de Exposições, que é tão dura para as famílias, se torna é uma grande diversão para a criançada.

No Parque, durante a moradia provisória é hora de conhecer novos amigos e aproveitar a programação realizada pela prefeitura. A Fundação Garibaldi Brasil tem promovido diariamente atividades artísticas para crianças e adolescentes que estão abrigadas no parque de exposições. Diversas modalidades de atividades, estão organizadas para serem realizadas enquanto as famílias estiverem abrigadas no local.

As atividades acontecem em dois momentos, às 9h da manhã, e às 3h da tarde, são realizadas por artistas credenciados na Fundação Garibaldi Brasil, e supervisionada pelos servidores da instituição.

As atividades contam com a participação da Secretaria Municipal de Educação- SEME, que intercala as ações. Dentre as atividades estão a contação de história, teatros e brinquedos contados, e orientação sobre saúde bucal, música, pintura corporal dentre outras.

No espaço são promovidas ações educativas voltadas para toda família, principalmente referente a orientações sobre o distanciamento que no momento se faz necessário para evitar a proliferação da pandemia da Covid-19 entre as famílias desabrigadas.