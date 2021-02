Secretário fará sobrevoo em cidades alagadas para relatório

Foto: Marcos Vicentti/Secom

As enchentes devem causar prejuízo de 5% do Valor Bruto da Produção no Acre em 2021, estima o Governo do Estado.

O número não está consolidado e as enchentes seguem fazendo estragos. Em Rio Branco, uma equipe governamental realizou o levantamento com boa parte dos ribeirinhos do Rio Acre nesta quinta-feira, 18 de fevereiro, visando produzir um diagnóstico claro para apresentar às autoridades e à população.

Segundo a Agência de Notícias do Acre, o mesmo serviço está sendo realizado também nos demais municípios afetados pelas enchentes, que são Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Tarauacá, Feijó, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Jordão e Rio Branco. A estimativa de prejuízo é de um total de R$ 100 milhões só em danos.

Agência de Notícias do Acre