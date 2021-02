Nicolau acompanha prefeito de Cruzeiro do Sul em entrega de sacolões e água para desabrigados

Não foi só a cidade de Tarauacá que sofreu com a interrupção no sistema de telefonia e internet no Acre esta semana. Cruzeiro do Sul também teve registro de pane no sistema de telecomunicação e moradores tiveram de ficar horas sem sinal de internet e telefone.

Tarauacá ficou quase 24 horas incomunicável. A equipe do deputado estadual Roberto Duarte, que está acompanhando e auxiliando no amparo de pessoas alagadas pela cheia dos rios no interior do estado, emitiu um comunicado alertando que o parlamentar estava incomunicável pelo problema.

“Desde ontem à tarde o deputado encontra-se sem sinal de internet e de telefone, pois Cruzeiro do Sul sofreu uma pane. Os municípios do Vale do Juruá estão isolados da capital acreana, pois o tráfego da BR-364 foi interrompido devido o transbordamento do rio Caeté, que fica entre Sena Madureira e Manoel Urbano”, disse a equipe por meio de redes sociais.

O sinal de internet retornou após o meio-dia desta quinta-feira, 18, no município de Tarauacá. Antes disso, o único local com possibilidade de usa internet era o quarte do Corpo de Bombeiros da cidade.