Rio Juruá atinge maior nível desde 2017

Foto: Ismael Medeiros

Por volta das 16 horas desta quinta-feira, 18, o Rio Juruá alcançou os 14.27 metros, maior nível do manancial desde 2017, quando ocorreu a cheia considerada histórica atingindo 14,24 metros. Na década de 1990, o maior volume de água alcançado foi de 14,18 metros.

A Defesa Civil não divulgou os dados desta quinta- feira com relação às famílias atingidas. Até essa quarta, haviam 608 famílias desabrigadas pelas águas do Juruá em Cruzeiro do Sul, que foram levadas para a casa de parentes, escolas públicas, igreja e aluguéis sociais.

Pessoas que estão com Covid-19 são abrigadas na Escola Gorazita Negreiros, no bairro Telégrafo. Os testes rápidos são feitos durante a retirada das pessoas das áreas atingidas pela cheia.

Nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, várias famílias também foram desabrigadas e recebem apoio das prefeituras com alojamento e alimentação.

Rio Môa invade a Rodovia AC-405

O Rio Môa transbordou e invadiu cerca de 300 metros da pista da Rodovia AC-405, que liga Mâncio Lima a Cruzeiro do Sul. Por enquanto, o tráfego de veículos segue normal, mas poderá ser interrompido caso o nível das águas continue subindo.

O chefe do Deracre no Juruá, Luciano Oliveira, está monitorando a situação, mas afirma que na região não há pedra rachão, que poderia ser utilizada para elevar o nível da estrada. “Só em Rio Branco tem essa pedra, mas nós estamos monitorando a situação pra ver o que será possível fazer”, explica ele, lembrando que a AC-405 já chegou a ser interditada por causa da cheia do Rio Môa. O Môa é um dos principais afluentes do Rio Juruá.