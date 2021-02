Governo do Acre institui gabinete de crise por imigrantes, dengue, enchentes e Covid-19

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 18,o decreto que cria o Gabinete de Crise no Acre. A medida foi adotada em decorrência da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), da crise migratória, da epidemia de dengue e das inundações em vários municípios.

No decreto, o governo lembra que o Acre se encontra na classificação no Nível de Emergência (cor vermelha) em todas as regionais de saúde do estado e que de acordo com relatório situacional elaborado pela Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, a crise migratória agravou-se drasticamente em 2021 no âmbito estadual, já que o fechamento das fronteiras internacionais, impede que estrangeiros, principalmente de nacionais do Haiti haitianos e de alguns países africanos, que buscam a saída do Brasil, mas que se encontram retidos e aglomerados na fronteira, especialmente no município de Assis Brasil, gerando iminente risco de conflitos na área.

O decreto justifica ainda que nas bacias hidrográficas dos rios Acre, Iaco, Tarauacá, Juruá, Purus e Envira levaram ao transbordamento e inundação nas cidades de Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Jordão e Porto Walter. Por fim, o governo destaca o surto epidemiológico de Dengue, que ocorre nos municípios do Estado do Acre.

O Gabinete de Crise tem a atribuição de monitorar, mobilizar e coordenar as atividades dos órgãos públicos estaduais para adoção das medidas necessárias ao enfrentamento e minimização dos agravos causados pelos eventos descritos e será formado por representantes da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC), da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) e Gabinete do Governador.