Chuvas aumentam risco de enxurradas e deslizamentos de terra no Acre, diz Cemaden

O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou a previsão de risco geo-hidrológico que pode ocorrer em todo o Estado do Acre nesta sexta-feira (19). O nível de risco é ´moderado´. Na Amazônia, além do Acre os Estados do Amazonas e Rondônia também estão ameaçados.

O Cemaden explica que a possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos nas regiões Sudoeste e Sul do Amazonas, em todo Estado do Acre, em decorrência da elevação dos Rios Juruá, Tarauacá, Purus e Acre, e na região Madeira-Guaporé, em Rondônia, onde há previsão de chuva moderada ao longo do dia, com possibilidade de enxurradas e alagamentos urbanos, e inundações de pequenos córregos.

Já o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) informa que a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) está configurada sobre o sul da Amazônia e espalha muitas nuvens carregadas pelo Acre nesta sexta-feira.

A previsão é de sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite no oeste acreano. Já na capital e demais regiões do Estado o dia será de céu nublado a encoberto, com pouco sol e chuva a qualquer hora do dia. Há possibilidade de que ocorra grandes volumes de chuva em todo o estado nesta sexta-feira.