Cameli busca ajuda de Guedes e Rogério Marinho para enfrentar dengue, enchentes e Covid-19

O vereador Emerson Jarude (MDB) usou a sessão desta quinta-feira, 18, para criticar a decisão do Comitê Acre Sem Covid-19, que determinou o fechamento de serviços considerados não essenciais em todo o Acre.

Em sua fala, o vereador mostrou que os efeitos do decreto tem sido nulo e embasou a sua defesa em relação aos índices de isolamento social com um comparativo do antes e depois da publicação do Decreto.

O levantamento da empresa de softwares In Loco, que utiliza os dados de localização de celulares para fazer o estudo no Acre, levado pelo parlamentar, mostra que o Acre tinha índices de isolamento social bem melhores do que antes da publicação do Decreto.

“Antes do decreto, tínhamos índices de isolamento melhores do que depois do decreto. Isso mostra que, de fato, o decreto não tem nenhuma redução na circulação de pessoas. Os principais comércios estão abertos e os menores que não têm tanta circulação de pessoas, estão fechados. Então, não tem um impacto significativo na questão de diminuir casos da Covid-19. É tanto que segue aumentando. Não é uma medida do ponto de vista sanitário que traz benefício a nossa população, pelo contrário, é um prejuízo ainda maior porque está aumentando a questão do desemprego e a desigualdade social, trazendo pobreza a nossa população”, estalou.