Unimed diz que atenderá apenas pacientes do plano de saúde

A Unimed Rio Branco emitiu um comunicado nesta terça-feira, 16, informando que atenderá somente os pacientes do plano de saúde. A decisão ocorre, segundo a empresa, após o painel registrar avanço de internações em decorrência de casos de dengue e Covid-19 nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e dos leitos clínicos.

“Esse cenário levou a nossa rede prestadora à sua capacidade máxima de atendimento. Levando o Pronto Atendimento da Unimed a operar com 100% da sua capacidade. Por este motivo estará atendendo, temporariamente, somente os pacientes do plano de saúde da Unimed”, afirmou.

A suspensão de atendimentos para pessoas não conveniadas ocorre no momento em que os Hospital de Campanha de Rio Branco, do Juruá e do Pronto-Socorro, e também o Hospital particular Santa Juliana estão operando no limite. O Santa Juliana recentemente anunciou que está com todos leitos de UTI ocupados.